泰國柬埔寨交戰三週至少80死　雙方聖誕前夕談判停火

泰國和柬埔寨周一（12月22日）同意於24日召開國防官員會議，討論恢復數月的停火協議，雙方激烈的邊境衝突已進入第三週，迄今已有至少80人死亡。



該決定於當日在吉隆坡舉行的東南亞外交部長特別會議上作出。談判將通過總邊境委員會（GBC）進行，該委員會是一個由兩國國防部長共同主持的現有雙邊機制，負責管理共用邊境的安全事務。

東盟11個成員國的高級外交官敦促兩國保持最大程度的克制，並立即採取措施停止戰鬥。同時對24日計劃舉行的邊境委員會會議表示歡迎，該委員會是兩國間長期存在的雙邊會談機制。

2025年12月22日，泰國外交部長西哈薩克（Sihasak Phuangketkeow）在馬來西亞吉隆坡舉行的東盟外長特別會議後，向傳媒發表講話，討論泰柬局勢。（REUTERS/Hasnoor Hussain）

東盟主席國馬來西亞發表聲明稱，東盟外長們表達了盡快降級敵對行動的希望，討論將包括停火的執行和核查。泰國外交部長西哈薩克（Sihasak Phuangketkeow）表示，泰國希望實現「真正的停火」，並制定詳細的執行計劃。他指出，泰國提出在泰國占他布里省（Chanthaburi）設立邊界線。另外，美國和中國都未參與此次雙邊談判，這是泰國和柬埔寨「自行解決的問題」。

此前，泰國和柬埔寨相互指責對方發動侵略，並違反了10月在馬來西亞會議上達成的加強版停火協議。該協議在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席期間簽署，雙方當時承諾在長期存在主權爭議的地區開展排雷工作，並撤出軍隊和重型武器。