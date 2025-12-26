威爾斯每年1.7萬長者孤獨過聖誕　學生DIY卡片赴老人院送暖｜有片

威爾斯長者協會（Age Cymru）稱，今年聖誕節，威爾斯約有17,000名65歲以上的長者要「孤獨過聖誕」，無法與他人互贈賀卡或禮物。當地一名鰥夫表示，近日收到由當地小學生自製的手工聖誕賀卡時，他「激動得說不出話來」。這些DIY聖誕賀卡是由當地一個志願機構組織小學生製作，並親手帶到老人院送贈給這些長者。



威爾士志願機構組織小學生製作聖誕賀卡送給老人院的長者：

據《英國廣播公司》（BBC）報道，82歲的彼得（Peter）住在朗達卡嫩塔夫地區（Rhondda Cynon Taf）的一座養老院，幾年前失去了妻子。他向記者表示：「每年到這個時候，喪妻之痛總會湧上心頭，讓人感到孤獨。所以，看到孩子們，收到賀卡，真的很有幫助。」

據報道，這些節日禮物是一間名為Age Connects Morgannwg慈善機構於2022年發起的一項計劃的一部分，該計劃向多間養老院寄送學生自製的聖誕賀卡。

九歲的Seren是一名小學生，她的學校是今年參與活動的15間學校之一。她表示，並非每個人都能收到聖誕卡，這讓她「非常難過」。

Seren指：「我覺得每個人都應該收到一張賀卡，這樣他們在聖誕節那天才能開心。我希望收到我賀卡的人臉上能一直掛上笑容。」

去年，朗達卡嫩塔夫地區的養老院收到了超過5,100張賀卡，是三年前的五倍多。今年，他們又收到了5700張賀卡。

這項活動的組織者Rhodri Poacher表示：「我們能做到這一點真是太棒了。」他還補充說，對一些老人來說，這些賀卡是「他們今年聖誕節唯一能收到的禮物」。

他認為，在每年的這個時候，老年人有時會被遺忘，但他表示，這項賀卡活動展現了真正的「社區精神」。

Poacher指：「很多人都想參與其中，確保這些老人知道我們惦記着他們，我們希望他們能渡過一個快樂的聖誕節。」

彼得數年前喪妻，他說孩子們送來賀卡時，他「非常高興」，也「有點哽咽」。

10歲的約書亞（Joshua）和同學們一起來到養老院分發賀卡，他說這項活動意義重大。他表示：「每年的這個時候，有些人會感到非常孤獨，所以讓他們知道至少還有一個人在惦記他們，這很重要。」

養老院經理Gareth William表示，賀卡將被貼在長者的房間裏，也會張貼在養老院各處，方便那些身體不適無法與孩子們見面的長者。

他還補充說，孩子們這次的節日探訪將會「在接下來的數周內成為長者們津津樂道的話題」。