據報美國防部指中國3導彈發射井裝逾100洲際導彈　北京駁斥：炒作

路透社引述美國防部一份報告草稿稱中國可能已在3個導彈發射井群中裝載超過100枚洲際彈道導彈（ICBM）後，中國外交部周二（12月23日）表示，美方的類似炒作是其一貫伎倆，旨在為自身加速核力量的現代化，破壞全球戰略穩定的行徑尋找借口，國際社會應對此有清醒認識。



中國外交部發言人林劍主持例行記者會時稱，他不了解所謂的美國內部報告，「中方一直積極參與《不擴散核武器條約》審議進程和五核國機制會議，就核軍控問題同各方保持對話。」

2025年10月16日，外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部網站）

他表示，中國政府前不久剛發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書，全面闡明中國的核政策和軍控立場，中國堅定恪守不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。

林劍認為，美國作為擁有最大核武庫的超級核大國，當務之急是切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質性地削減核武庫，為其他核武器國家加入核裁軍進程創造條件，中美核力量根本不在一個量級，兩國核政策、戰略安全環境也完全不同，要求中方加入中美俄三邊核裁軍談判既不合理也不現實。