路透：美國防部報告顯示　中國3個導彈發射井裝逾100枚洲際導彈

路透社12月22日報道，根據美國國防部一份報告草稿顯示，中國可能已在3個導彈發射井群中，裝載了超過100枚洲際彈道導彈（ICBM），並且無意進行軍控談判，報告突顯北京日益增長的軍事野心。報告詳述中國的軍事建設，並指出「中國預計到2027年底將有能力打贏對台戰爭」。



圖為2025年9月3日，北京舉行紀念抗日戰爭勝利80周年的閱兵式，東風-31新型陸基洲際導彈駛過天安門廣場。（Getty Images）

北京無意與美進行軍控談判

路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月表示，他擬制定一項與中國和俄羅斯實現無核化的計劃。但五角大樓的報告草稿稱，北京似乎對此並不感興趣，「我們仍然沒有看到北京方面對採取此類措施，又或進行更全面的軍控談判表現出任何意願」。

報告特別指出，中國可能已在靠近中蒙邊境的導彈發射井群中，部署了超過100枚固體燃料的東風-31型洲際彈道導彈。路透社稱，五角大樓先前曾報告過該處存在發射井群，但並未透露導彈的具體數量。

報道指出，五角大樓的報告草稿中，並未指明這些新部署導彈的針對目標。報道又指，中國的核彈頭生產速度，與之前數年相比有所放緩，去年有約600枚核彈頭。但預計會繼續擴張，到2030年將增至超過1,000枚。

2022年3月3日，美國華盛頓，從空中俯瞰國防部辦公地點五角大樓。（Reuters）

北京預計2027年底有能力打贏對台戰爭

報告詳述中國的軍事建設，並指出「中國預計到2027年底將有能力打贏對台戰爭」。報告指出，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，並補充說，其中一個選項可能包括對距離中國1,500至2,000海里的地區進行攻擊。此外，如果中國的打擊規模夠大，擊可能會嚴重挑戰並擾亂美國在亞太地區及周邊的部署。