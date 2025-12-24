馬克龍：堅定支持丹麥及格陵蘭島的主權與領土完整

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月23日在社交媒體發文，重申法國堅定支持丹麥和格陵蘭島的主權與領土完整，他強調與歐洲一同支持格陵蘭島，表達法方全力支持。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前任命格陵蘭特使，繼續堅持美國應「得到格陵蘭」的主張，引發外界關注，觸發歐洲反彈。



馬克龍在社交媒體X平台上說：「格陵蘭島屬於其人民，丹麥是其保障者。我與歐洲各國一道，表達我們完全的聲援。」

美國總統特朗普周一重申，美國「必須得到格陵蘭島」，並堅稱這是出於國家安全考量，與格陵蘭島豐富礦產資源無關。他還在日前於社交媒體發文，宣布任命路易斯安那州州長蘭德里為格陵蘭島特使。蘭德里則宣稱，會讓格陵蘭島成為「美國的一部份」。丹麥政府立即召見美國大使，歐盟、挪威和格陵蘭島方面也嚴厲批評特朗普政府。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。這個島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一個軍事基地。特朗普今年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。