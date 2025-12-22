威特科夫稱美烏磋商具成效　俄羅斯否認討論三方會談

美國代表連日在佛羅里達州，分別與俄羅斯及烏克蘭代表會談，以求促成結束俄烏戰事。美國的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）於12月21日表示，美方過去3日在佛州與烏克蘭的會談富有成效具有建設性，重點在於協調各方立場，一些歐洲國家的國家安全事務助理也參與了會談。不過，他沒有提及美方與俄羅斯代表的會談。



俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）則於同日表示，由美國提出的和平方案，經歐洲和烏克蘭修訂後，並未改善和平前景。他又表示，美俄代表未在會談中認討論美、俄、烏三方會談，實際上也沒有任何進展。



2025年12月14日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在德國柏林，與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）握手。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

聚焦安全保障等4關鍵點

威特科夫表示，美烏會談的重點是四個關鍵點：進一步改善20點計劃、建立多邊安全保障框架、建立美國對烏克蘭的安全保障框架，以及進一步推動烏克蘭的經濟和繁榮重建。他表示，談判人員尤其關注「時間表」和「後續步驟的先後順序」。

烏克蘭談判代表團成員、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）也稱，正以建設性且務實的態度開展工作。

英國《獨立報》報道，烏克蘭與美國的會談，主要圍繞在基輔方面堅持的領域，即烏克蘭需要安全保障才能結束戰爭。此外，烏克蘭方面也表示，不會放棄被俄羅斯佔領的領土，且在法律上也不容許。