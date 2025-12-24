美國費城郊外有護老院爆炸起火 至少2死數人失蹤｜有片
撰文：劉耀洋
美國賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）郊外一間護老院12月23日發生爆炸起火，並導致部份建築結構倒塌。事件造成至少2死5人失蹤，受傷人數暫時不明。
綜合外媒報道，涉事護老院位於費城東北約33公里，當地緊急服務中心於美國東部時間下午2時接到有關爆炸的報告，並隨即派員趕赴現場。
當地消防隊長迪波利托（Kevin Dippolito）表示，第一批到達現場的消防員，發現建築物部份結構已因首波爆炸而嚴重坍塌。消防員其後從廢墟、堵塞的樓梯間和電梯中救出多名傷者。
由於現場易燃氣體殘留有再度爆炸的風險，消防人員盡可能地疏散所有能找到、看到的傷者後，暫時撤出大樓。迪波利托表示：「在我們離開大樓約15到30秒後，周圍瀰漫着濃重的天然氣氣味，隨後又再發生爆炸和起火。」
迪波利托指出，護老院負責人事後已通知當局，所有院內病人都已確認安全。現時仍有五人失蹤，但不排除其中有人已提早離開現場；賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）則在記者會上表示，至少有兩人死亡。
消防方面在爆炸發生後5小時仍處於「救援模式」，消防人員正徒手挖掘、使用搜救犬、聲納設備來定位潛在的受困傷者。
