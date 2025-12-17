宏福苑火災｜新加坡在港社群籌款助受災者　183萬善款捐援助基金

新加坡駐香港總領事館、新加坡國際學校（香港）、新加坡商會（香港）、新加坡協會12月17日表示，對香港大埔宏福苑的嚴重火災深感悲痛，在港新加坡社群發起募捐行動，至今共籌得約183萬港元，將全數捐贈予由香港政府設立的大埔宏福苑援助基金。



新聞稿指，向失去親人的家庭致以最深切慰問，並向所有受影響人士送上誠摯祝福，「我們高度讚揚消防員，以及所有奮不顧身、全力協助災民的前線人員及義工。同時，亦肯定香港特區政府迅速決定展開全面深入調查，以防止類似悲劇再次發生。」

為與受災者同舟共濟，在港新加坡社群包括新加坡國際學校（香港）、新加坡商會（香港）、新加坡協會、新加坡駐香港總領事館、關心香港的新加坡友人、以及關心新加坡的香港友人攜手發起募捐行動，為大埔火災受害者籌集善款。

圖為12月3日，火災後的大埔宏福苑（資料圖片/梁鵬威攝）

在港新加坡社群共籌得港幣1,830,482.5元，將全數捐贈予由香港政府設立的大埔宏福苑援助基金，以協助受災者，新聞稿並指出，多間在港新加坡企業及個人亦於災後第一時間分別作出捐款與支援，「香港市民再次在逆境中展現出堅韌不屈的獅子山精神。在這艱難時刻，在港新加坡社群與香港市民團結一致。」

駐港總領事：兩地有深厚聯繫

新加坡駐香港總領事張文喜稱，新加坡與香港是緊密夥伴與多年朋友，兩地在多方面緊密合作，人與人之間亦有深厚聯繫，他稱看到在港新加坡社群於此時此刻團結一致，展現出對香港朋友的關懷，令人深受感動。

新加坡駐香港總領事張文喜2025年11月出席活動時發表講話（FB@Singapore Consulate-General in Hong Kong）

新加坡國際學校（香港）表示深感有責任挺身而出並伸以援手，稱這項行動正是對受災家庭的深切關懷，希望能為受困家庭送上慰藉與援助，期望透過此舉傳遞守望相助的精神。

新加坡商會（香港）指在香港的新加坡商界對大埔火災受害者的損失與痛苦感同身受，並已籌得一筆善款，以支援香港政府協助受害者的工作。

新加坡協會也表示，堅定地與香港市民團結一致，承諾全力支持災後復原與重建工作。