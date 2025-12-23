印度政黨勝選 支持者灑彩粉慶祝驚變自焚 至少16傷包括當選議員
勝選慶祝活動成悲劇！印度大城市浦那（Pune）最近發生一場嚴重意外，當時地方選舉結果出爐，許多國大黨（NCP）支持者正慶祝勝選，疑因使用彩色噴霧的氣體不慎引發火災，造成至少16人受傷。
據《The Logical Indian》報道，事發當時，地方選舉結果剛剛披露，支持國大黨的民眾聚集到附近一處歷史悠久的宗教場所，慶祝勝選，有些參與者使用了以氣體推進的彩色噴霧劑和粉末，在人群中增添繽紛歡樂氣氛。
民眾撒粉慶祝 下秒火苗就從人潮之中竄出：
然而目擊者說，下一秒火苗從擁擠人潮中竄出，且延燒極快，靠近火源的人幾乎沒有倖免，人們急忙用水和衣物布料嘗試滅火，還有人合力將傷者抬離現場，慘叫聲和求救的聲音很快就取代了原本的歡呼聲。
許多參與慶祝活動的民眾臉部、手臂和身體被燒傷，也有人被大火和濃煙驚嚇導致呼吸困難，甚至昏厥，當中也包含2名甫當選的國大黨市議員加德格（Monika Rahul Ghadge）及其丈夫、市議員柯姆內（Swarupa Khomne）和數名黨工，場面陷入混亂。
據報，這宗火災有少數人陷重傷，已送往浦那地區的醫院救治。傷者家屬簡直不敢相信，他們只是和親人一起來這裏慶祝民主勝利，沒想到發生這樣危及生命的事故。
目前當地警方正在分析社群平台上流傳的事發畫面，與當地監視器紀錄，盼能還原事件經過，並釐清火災確切肇因，以及是否有人違反安全規定使用了易燃物品。當局強調，若有怠忽職守者將依法追究其責任，任何規行為都會被嚴肅處理。國大黨也表示會協助傷者進行後續治療，同時配合有關單位進行調查。
