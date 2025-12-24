特朗普向李在明贈送「白宮黃金鑰匙」

美國總統特朗普（Donald Trump）向韓國總統李在明贈送「白宮黃金鑰匙」，韓國總統室秘書室長姜勳植10月24日在社交網站上傳鑰匙圖片，並稱希望這份特別禮物將成為韓美關係牢不可破的象徵。



姜勳植表示，特朗普總統12月16日在與韓國駐美大使康京和的交談環節中，特別向李在明致以問候，特朗普當時稱他10月訪韓時獲贈非常珍貴的禮物，因此想為李在明總統送上特別禮物，他又表示「我很喜歡他（李在明）」（I really like him）。

美國總統特朗普向韓國總統李在明贈送的「白宮黃金鑰匙」（韓國總統室秘書室長社交網站）

特朗普10月訪韓時，李在明向特朗普送贈禮物，包括一個古代金王冠的複製品，特朗普也獲頒韓國無窮花大勳章，開創美國總統先河。

2025年10月29日，韓國慶州，圖為特朗普在李在明贈送禮物時緊握對方右手致意。（Reuters）

姜勳植公開的照片中，顯示裝有鑰匙的木箱刻有白宮全境圖案和特朗普簽名，鑰匙上刻有白宮鑰匙（Key to the White House）的句子。

他表示特朗普為特別嘉賓親自設計該鑰匙，獲贈該禮物的有以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、日本前首相麻生太郞、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）和葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）等人。