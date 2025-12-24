愛潑斯坦案信件影射特朗普「愛摸年輕女孩」？美司法部：確認偽造

美國12月23日繼續公開已故富豪、淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的相關文件，多達近3萬頁，包括一封署名「J. Epstein」、內容談及「我們的總統喜愛伸手摸年輕女孩」的信件，美國司法部12月24日表示，該封手寫信經鑑定後確認屬偽造。



2000年2月12日，美國佛羅里達州棕櫚灘，特朗普（Donald Trump，左一）和他當時的女友（未來妻子）梅拉尼婭（Melania Knauss，左二）、金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右二）和英國社交名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右一）在海湖莊園舉行的一個派對上合影。（Getty）

該信件因內容影射美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 而引發廣泛關注。

美國司法部在社交平台X（前稱Twitter）發文指，經調查發現多項疑點：信件筆跡與愛潑斯坦筆跡不符；郵戳地點為維吉尼亞州，而非愛潑斯坦生前囚禁的紐約；且寄出時間為2019年8月13日，即愛潑斯坦在獄中自殺的三天後。

一封由「J. Epstein」撰寫並由美國司法部公開的信件。（美國司法部）

這封收件人標註為「L.N.」的信件，被指是寄給因性侵罪正在服刑的前美國體操隊醫拿薩（Larry Nassar）。信件內容包含對特朗普的粗俗影射，但未直接提及其姓名。

內容談及「我們都關心年輕女孩，並希望她們能充分發揮自己的潛力，我們的總統也同樣喜愛年輕、純真的女孩，當有年輕美人走過，他（總統）喜歡伸手摸她們。」

一封寄給拿薩的信封，收件人是「J. 愛潑斯坦」，由美國司法部公開。（美國司法部）

美國司法部又在另一份聲明指，近期公開的部份文件包含對總統「毫無根據的虛假指控」。

根據司法部同日公開的文件，聯邦調查局（FBI）早在2020年已要求實驗室對該信件展開筆跡鑑定。