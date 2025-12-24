美國人節日購物季負債增加　逾三分一消費者平均負債近萬元

一項最新調查結果顯示，今年37%的美國人節日購物季負債增加，平均負債從去年的1181美元升至1223美元（約9183至9510港元）。



新華社報道，美國在線貸款平台貸款樹公司本月早些時候對2000多名美國消費者進行調查。公司首席消費金融分析師馬特・舒爾茨在一份聲明中說，「關稅及物價上漲使美國家庭預算吃緊，這種狀況在節日季更為明顯」，許多消費者不願改變節日購物傳統，購物成本上升致使消費者負債增加。

2025年12月13日，美國加州，圖為慈善組織協調下，居民來到商場免費挑選社會捐贈的禮物。（Getty）

調查還顯示，63%的借款者預計他們需要三個月或更長時間來償還債務，約41%的借款者說他們仍在償還去年的債務。

舒爾茨認為，如果借款者需要六個月到一年，甚至更長時間來償還債務，那問題會比較嚴重，因為信用卡利率很高。根據美國銀率網公司數據，目前美國信用卡平均利率超過20%。

近期美國消費者對自身財務狀況總體更趨悲觀。

美國研究機構世界大型企業研究會周二發布的數據顯示，由於對商業環境看法負面，對就業和收入擔憂加劇，12月美國消費者信心指數連續第五個月走低，降至89.1，為4月以來最低水平。

