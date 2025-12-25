平安夜伯利恆再迎人潮　加沙停火後大批民眾前往慶祝聖誕

隨着加沙達成停火協議，約旦河西岸伯利恆經歷兩年沉寂後，今年平安夜再迎來大批民眾前往當地慶祝聖誕。在馬槽廣場，有樂隊在大型聖誕樹下演奏，還有數百名童軍組成遊行隊伍，民眾夾道歡迎。



美媒NBC報道，伯利恆市長Maher Nicola Canawati表示，2023年和2024年的慶祝活動因「心力交瘁」而被取消，但停火協議的達成重新點燃了「聖誕精神」。他說：「這一天象徵着堅韌和希望，也像徵着巴勒斯坦人民的美好未來」。

自加沙戰爭爆發以來，已有4,000名巴勒斯坦人離開伯利恆。Canawati指出，旅遊業的衰落以及以色列日益嚴密的佔領，給當地居民帶來的種種困境是主要原因。

擔任耶路撒冷拉丁宗主教的皮扎巴拉樞機（Card. Pierbattista Pizzaballa）為活動揭開序幕，呼籲讓這個聖誕節充滿光明，令伯利恆之光成為世界之光。（Reuters）

擔任耶路撒冷拉丁宗主教的皮扎巴拉樞機（Card. Pierbattista Pizzaballa）為活動揭開序幕，呼籲讓這個聖誕節充滿光明，令伯利恆之光成為世界之光。

來自以色列雅法 （Jaffa）的巴勒斯坦女童Ghada Dik和家人一起來參加慶祝活動。 她說：「看到大家臉上洋溢著笑容，重拾聖誕精神，全心全意地慶祝，我感到無比幸福」。她補充道，雖然時局艱難，「但聖誕節不僅僅是快樂，更是與大家團聚。」