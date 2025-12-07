伯利恒聖誕樹再次點亮　加沙戰爭以來首次

在加沙戰事持續兩年後，約旦河西峰城市伯利恆（Bethlehem）12月6日晚再度點亮主廣場高達20米的聖誕樹。這座被基督徒奉為耶穌誕生地的聖城，過去兩年因戰爭取消了所有公開慶祝活動。



數千名來自約旦河西岸和以色列的巴勒斯坦民眾聚集在馬槽廣場（Manger Square）。當聖誕樹在晚上8點前亮起時，現場爆發出歡呼聲。

伯利恆市長卡納瓦蒂（Maher Canawati）表示：「當伯利恆點亮聖誕樹時，我們在加沙人民所承受的深切痛苦依然銘刻於心。」

「加沙的傷口就是我們的傷口，加沙人民是我們的人民，聖誕節的光芒若不先觸動巴勒斯坦受苦與受壓迫者的心靈，便毫無意義。」

伯利恆聖誕教堂外的馬槽廣場相隔兩年再度點亮聖誕樹，不少民眾到場湊熱鬧。（Reuters）

以色列對加沙的攻擊摧毀約兩百萬巴勒斯坦人的領土，超過70,000人喪生。

儘管加沙距離伯利恆約60公里，戰爭卻對以色列佔領的約旦河西岸的巴勒斯坦人造成了沉重影響。