洪都拉斯大選宣布結果　獲特朗普支持的阿斯富拉當選總統

綜合外媒報道，洪都拉斯國家選舉委員會（CNE）12月24日宣布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的保守派國民黨候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）在上月底舉行的總統選舉中獲勝，其得票率約40.3%，以微弱優勢擊敗得票率約39.5%的中右翼自由黨候選人納斯拉拉（Salvador Nasralla）。阿斯富拉將於明年1月27日就職。



阿斯富拉曾任洪都拉斯首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）市長，並擁有巴勒斯坦血統，但其所屬政黨卻堅定支持以色列。阿斯富拉週三在社交媒體上發文，感謝CNE的選舉結果。他說：「洪都拉斯：我已做好執政準備。我不會辜負你們的期望。」

選舉結果公布後，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發布聲明祝賀阿斯富拉，表示美國期待與其政府合作促進地區安全與經濟聯繫。

2025年12月24日，自由黨總統候選人納斯拉拉（Salvador Nasralla）發表了講話。此前數週，選舉結果一直懸而未決，並有舞弊指控。（REUTERS/Fredy Rodriguez）

選舉結果在聖誕節前夕公布，距離選舉已經過了近一個月，期間因點票系統多次技術故障與舞弊指控而延宕。CNE主席霍爾（Ana Paola Hall）將延誤歸咎於負責系統的私人公司在未事先通知下進行維護，導致網站崩潰。