日本擬接納逾123萬外國人才　應對勞動力短缺

日本政府已提交草案，計劃推出新的「培養就業」制度，取代現有技能實習。該制度連同現有的「特定技能」制度，預計在2027至2028年度最多可接納約123萬名外國人才。



共同社報道，這是日本首次明確公布新制度的上限人數，凸顯其解決日益嚴峻勞動力短缺的決心。這項新的「培養就業」制度，設定的接納人數規模與截至今年6月底的技能實習生人數（約44萬9000人）大致相當。日本政府計劃在明年1月的內閣會議上，最終確定這套制度的具體實施方案，在此之前，還會先聽取專家們的意見。

根據日本出入國在留管理廳的說法，這些數字是根據到2028年底，各個行業預計會缺少多少人手來計算的。未來，「培養就業」制度將覆蓋農業、建築等17個行業；而「特定技能」制度則在此基礎上，再增加航空業等，總共涉及19個行業。為了管理方便，這兩個制度所涉及的行業將統一起來。

日本預計在2027至2028年度最多可接納約123萬名外國人才。（資料圖片，Reuters）

「培養就業」制度有一個核心設計：外國人才原則上工作滿三年，若積累了一定的知識和經驗，就可以轉到「特定技能」制度。這項新制度還允許外國人才根據自己的意願更換工作單位，也就是俗稱的「跳槽」。但為了防止所有人才都湧向東京、大阪等大城市，政府會對流向大城市的人數做出限制，希望也能鼓勵人才去日本的其他地方工作。

2019年啟動的「特定技能」制度也在不斷調整。到2026年，它將新增布製品供應等三個行業。

去年3月，政府曾計劃在2024年至2028年間，最多接納82萬名「特定技能1號」人才。但後來，通過推廣數字技術提高生產效率，並努力培養本地人才，發現實際的勞動力缺口比預期小了一些，所以就把這個上限下調到約1萬4000人。

值得一提的是，「特定技能」制度分為兩種：一種是最多可以在日本工作五年的「1號」，另一種是技能更熟練、基本上可以長期留在日本的「2號」。這次提到的接納上限，只針對「特定技能1號」人員。截至今年6月底，日本的「特定技能1號」在留人員大約有33萬3000人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

