日本擬推入境新措施JESTA　2028年向入境外國人徵費至少2000日圓

日本政府計劃創建一項在外國人入境前，通過線上方式詢問訪日目的並以研判入境與否的審查制度「JESTA」，並擬議就此程序徵收2000至3000日圓（約99至149港元）的手續費。



日本共同網引述消息人士報道，日本政府目標是在2028年度內開始實施，並在今後決定費用的具體用途。而新政目的在於防止訪日外國人從事恐怖活動或非法就業，適用對象是免簽短期停留的國家和地區，並據此計劃向明年例行國會提交寫入創建該制度的《出入境管理及難民認定法》修正案。

2025年11月27日，大阪觀光局長溝畑宏透露，根據該局20間成員酒店的調查，在今年剩餘的時間裏，中國遊客的預訂取消率高達50%至70%。這被認為是由於中國政府呼籲民眾避免前往日本旅行所致。（網絡圖片）

報道預料今年全年的訪日遊客將會首次超過4000萬人次，若新政實施，或有望帶來一定的手續費收入。

報道引述相關人士指，美國、加拿大等已採用類似制度，收取約1000至6000日圓手續費，日本加以了參考。據稱，政府內提出的費用用途方案包括發生災害時用於訪日外國人的緊急應對費用等。