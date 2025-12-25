泰看守總理阿努廷正式出戰明年2月大選　主打邊境衝突民族主義牌

泰國自豪黨（Bhumjaithai party）12月24日正式提名看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul） 為該黨總理候選人，參與2026年2月8日的國會大選。阿努廷希望藉此利用泰國與柬埔寨持續不斷的邊境衝突所引發的民族主義浪潮，爭取選民支持，鞏固執政地位。他說：「今天我們確信且準備好參加選舉競賽，為泰國及其人民服務」。



路透社報道，阿努廷本月初因其少數政府面臨不信任投票威脅，上任不足百日便解散了議會。他在黨內活動中表示，此次選舉是自豪黨自2008年成立以來「最具決定性的一場選舉」，並聲稱準備好重返權力核心。

阿努廷承諾，若成功連任，現任內閣關鍵部長，包括財政部長阿涅（Ekniti Nitithanprapas）、外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow） 及商務部長素帕猜（Suphajee Suthumpun） 將留任。

2025年12月21日，泰國Buriram Prakhon Chai ，圖為泰國士兵現身悼念儀式，送別在泰柬邊境衝突之間身亡的同袍。（Getty）

阿努廷將選戰主軸緊扣與柬埔寨的邊境軍事衝突，旨在塑造「捍衛主權」的強勢領導人形象。此前儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖介入調停，但阿努廷已明確回應衝突「非一通電話能解決」，暗示無意接受外部斡旋。

泰國國家發展管理研究院進行的一項全國性民調顯示，泰自豪黨目前的支持率為9.92%，在主要參選政黨中排名第四。但民調也顯示，約有32.36%的選民尚未決定支持哪個政黨，意味泰自豪黨在未來幾週內仍有提升空間。