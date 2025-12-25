日本紅十字會爆嚴重醜聞　10年廢棄3600袋血液　錯用舊針頭抽血

日本紅十字會今年發生多宗血液管理不當事件後，於12月23日公開內部調查報告，披露過去13年發現985宗同類案例，導致超過3600份透過捐血獲得的血液被廢棄。日本放送協會（NHK）報道，該組織今年其中一項重大的事故，包括雪櫃斷電導致1萬多份血液製劑損壞，還有一名員工錯用二手針頭為捐血者抽血。面對嚴峻的信任危機，日本紅十字會表示將深切反省，並承諾將針對管理漏洞進行全方位補強。



日本紅十字會今年最離譜的事故，是有工作人員誤將已使用過的針頭刺入捐血者體內的重大醫療缺失。紅十字會對此進行了內部調查，並追溯至2012年現行管理結構實施的情況。

雖然目前尚未接獲有捐血者或受血患者因此產生健康損害的通報，但日本紅十字會仍發表聲明表示深切遺憾。社方強調，每一袋血液都代表著民眾的愛心，未來將徹底檢討採血流程，落實各項防錯機制（Fool-proofing），確保醫療用血的品質穩定與安全，不讓民眾的善意白費。

2025年12月23日，日本紅十字會公開內部調查報告，披露自2012年至2025年9月期間，共發現985宗不當處理事件。（日本放送協會）

為了作出補救並重建公眾信任，紅十字會表示將根據今年9月制定的標準，向厚生勞動省報告案件，並在其網站上公佈相關情況。該組織稱：「為了充分回應獻血者的善意，我們將徹底落實防止再次發生類似事件的機制，並採取一切可能的措施，確保安全血液製劑的穩定供應。」