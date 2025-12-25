美國強力球平安夜開逾18億美元巨額頭獎 中獎金額成美史上第二高
撰文：張涵語
出版：更新：
在12月24日（周三）平安夜的美國強力球（Powerball）彩券開獎中，一位來自阿肯色州的彩民贏得18.17億美元（約141億港元）的巨額頭獎，此次中獎金額成為美國強力球史上第二高，亦是2025年強力球獎金數額最高的一次。
美國國家公共廣播電台（NPR）報道，主辦單位表示，這是強力球彩券第二次由阿肯色州售出的彩券贏得頭獎，第一次則是在2010年。
強力球產品組主席Matt Strawn在接受採訪時表示：「祝賀這位最新的強力球頭獎得主！這真是一筆非凡的、足以改變人生的獎金。」 Matt Strawn亦表示，「我們還要感謝所有參與此次頭獎累積期的彩民——每一張彩票的售出都有助於支持全國的公共項目和服務。」
此外，上一次有人贏得強力球頭獎的時間要追溯到今年9月6日，當時密蘇里州和德州的彩民總共贏得17.87億美元（約139億港元）的獎金。
強力球彩券遊戲的中獎機率為2.922億分之一，此設計旨在創造巨額頭獎，當無人中獎時獎金將累積遞增。彩票官員指出，相較於頭獎，該遊戲眾多較低等級獎項的中獎機率要高得多。