H-1B簽證費衝擊美國郊區醫院　加劇偏遠地區醫師人力缺口

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府9月宣布將H-1B簽證費調漲至10萬美元，導致依賴外來人才引進的科技行業受重擊，就連醫療保健行業近期也表示，H-1B簽證費用的調漲將威脅鄉村及醫療資源匱乏地區醫院引進外籍勞工的能力，進而無法填補服務社區所需的專科醫師人力缺口。



美媒報道，密蘇里州（Missouri）一郊區醫院的住院醫師計劃協調員 Carolynn Lundry表示，「我們不可能支付10萬美元。我們（每年）從國際畢業生中招募人才，如果取消H-1B簽證，我們的選擇範圍將縮減。」

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室展示已簽署有關金卡簽證的行政命令。（Reuters）

據美國國立衛生研究院2021年發布的一項研究，超過64%的國際醫學畢業生在醫療服務不足或衛生專業人員短缺的地區執業，其中超過45%在農村地區執業。

此外，據美國衛生資源與服務管理局（HRSA）2024年的報告，美國目前還需逾1.3萬名醫師才能填補現有的人力短缺。該局預測，到2037年，美國將缺少超過8.7萬名全職當量（FTE）的基層保健醫生。

2022年10月27日，美國馬塞諸塞州，圖為馬薩諸塞州總醫院（Massachusetts General Hospital，MGH）門口一景。（Getty）

美國醫學會與逾50個醫療相關組織，聯名致函國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，「擁有較高比例H-1B醫師的州，往往也是醫師密度較低的州。美國的醫療人力仰賴來自其他國家的醫師，才能提供高品質且可及的病患照護。」