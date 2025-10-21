特朗普放寬H-1B簽證收費　持這類簽證免繳10萬美元簽證費

據美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月宣布，將向申請H-1B簽證的外國人收取10萬美元（約78萬港元）的簽證費。美國公民及移民服務局（US Citizenship and Immigration Services，USCIS）10月20日（周一）表示，現時持有F-1學生簽證的留學生在完成學業後申請轉為H-1B簽證，毋須繳交新的簽證費。



據《新聞周刊》（Newsweek）報道，當特朗普於9月19日宣布新的H-1B簽證費用時，不少移民律師抱怨稱，他們在提交申請時沒有明確的途徑向政府付款。

2025年9月26日，圖為美國H​​-1B簽證申請表和多間美國科技公司的標誌，背後是美國國旗。（Reuters）

公民及移民服務局在周一公布的更新中表示，H-1B簽證申請人需前往特定網站支付簽證費，在獲得收據後方能啟動申請程序。

公民及移民服務局同日更新其網站，具體羅列哪些人必須繳納新的H-1B費用，同時還列出了一系列新規定的豁免條件。

新費用適用於在美東時間9月21日凌晨12時01分之後在美國境外提交的大多數H-1B申請。已在美國境內申請續簽或延期的H-1B持有人無需繳納新費用，9月21日之前提交新申請的 H-1B持有人亦無需繳納新費用。

另外獲得豁免的是現時持有F-1學生簽證，並在完成學業後申請轉為H-1B簽證的申請人，他們毋須繳交10萬美元。

公民及移民服務局表示，即使上述申請人離開美國後再次入境，亦毋須繳交這筆費用。

2025年10月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮內閣會議室與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，不在圖中）共進午餐時發表講話。（Reuters）

公民及移民服務局又指，在「極其罕見的情況下」，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）將批出其他豁免，例如出現美國工人無法出任的職位，或者聘請移民符合國家利益。