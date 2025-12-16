巴西自由女神像遭遇強風吹襲　24米高建築物瞬間倒塌｜有片

巴西南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）一座高達24米的巨型自由女神像複製品被時速高達90公里的強風吹倒。猶幸雕塑公園的工作人員迅速封鎖了現場，無人受傷。這段令人震驚的影片在網絡上瘋傳，事發時正值惡劣天氣預警期間，突顯了這場風暴的威力。



巴西一座自由女神像複製品遭遇強風後倒塌：

印度《經濟時報》（Economic Times）12月16日報道，巴西南部一座24米高的自由女神像複製品被強風吹倒，相關影片在網上瘋傳。

這座自由女神像複製品座落於巴西南里奧格蘭德州瓜伊巴市（Guaíba）。瓜伊巴市長Marcelo Maranata證實，當時風速達到每小時80至90公里，自由女神像不敵強風倒塌，但由於事發地超市的工作人員及時採取了隔離措施，無人受傷。

從影片可見，在風速超過每小時90公里的情況下，雕像緩緩向前傾斜，最終倒在空曠的停車場上。片中可見，雕像傾斜後倒地，而附近繁忙的道路上車輛仍在行駛。這座複製品位於一間快餐店附近。 11米高的底座穩固，圍觀者迅速轉移車輛，避免了任何損失或傷亡。