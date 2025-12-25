泰柬連續兩日就邊境衝突磋商　若進展順利兩國防長將周六會晤

泰柬邊境衝突持續，兩國12月24日正式啟動3日會談嘗試調停衝突，旨在為重返停火鋪路。據悉，柬埔寨-泰國邊境事務總委員會（GBC）秘書處周四（12月25日）繼續舉行第二日磋商會議，討論解決方案。泰國國防部發言人素拉頌（Surasant Kongsiri）表示，如果這些初步討論進展順利，兩國防長將於周六舉行會晤。



據柬埔寨國防部消息，第二日的雙方會議於12月25日上午9點05分，在柬埔寨拜林省和泰國尖竹汶府之間的邊境檢查站舉行。官員表示，會議討論的重點是確保雙方停止敵對行動，恢復兩國之間的穩定，促進邊境地區迅速恢復正常秩序，並為定於周六舉行的第三次泰柬特別會議作準備。

2025年12月21日，泰國Buriram Prakhon Chai ，圖為泰國士兵現身悼念儀式，送別在泰柬邊境衝突之間身亡的同袍。（Getty）

儘管外交努力仍在繼續，但泰國軍隊的進攻亦未停。柬埔寨新聞部長帕克特拉（Neth Pheaktra）表示，泰國發動的侵略行為給柬埔寨平民造成嚴重的暴力傷亡：「幼童與父母失散，小學生逃離學校，老人們放棄家園、工作場所和店鋪。」他稱這些景象「令人震驚，痛心疾首」。

2025年12月13日，泰柬邊境衝突持續，圖為在柬埔寨班迭棉吉省（Banteay Meanchey Province）歐克羅夫縣的沃波索萬納拉姆難民營，人們等待領取物資。（Reuters）

泰國國防部發言人素拉頌此前周二表示，泰國士兵在今次邊境衝突中死亡人數增至23人。柬埔寨表示，截至24日下午，已有超過63萬人因邊境衝突逃離家鄉，包括20.2萬兒童。