泰柬衝突｜柬兵用生命直播帶貨　槍炮聲中塗防曬　手法專業如博主

泰國與柬埔寨邊境衝突近日持續升溫，不料一段影片卻意外在網路上走紅。一名駐守前線的柬埔寨士兵，被捕捉到在鋼盔與彈匣隨身的戰鬥裝備下，竟然淡定地在鏡頭前開啟「直播帶貨」，當場拆開包裝示範塗抹防曬乳。



子彈在飛、貨要照賣！柬埔寨士兵「用命帶貨」爆紅

根據《星洲網》指出，這名士兵背後不斷傳來陣陣的密集槍砲聲，但他仍面不改色地專業推銷產品。這段「用命帶貨」的畫面隨即在網路上瘋傳，引發各界討論。

+ 2

這名柬埔寨士兵在生死關頭上演了最狂的「職業切換」。影片中，他身穿厚重迷彩服與防彈背心，上一秒還在警戒，下一秒鏡頭一轉，動作卻變得異常溫柔。他像是美妝博主上身，小心翼翼地拆開防曬油包裝，將乳液輕點在指尖，仔細地塗抹於雙頰與鼻樑，甚至還專業地將產品湊近鏡頭展示商標。

此外，影片背景不斷傳來此起彼落的驚人槍砲聲，顯示戰況極其激烈。然而，這位士兵的節奏絲毫未被打亂，依舊不慌不忙地示範產品細節。這種天崩地裂也要防曬的從容感，畫面曝光後瞬間在社交媒體瘋傳。

網民笑瘋：防曬不防彈，但能防老！

有網友開玩笑說：

「這太可愛了，敵軍看到都捨不得開槍」

「真正的職業軍人、專業網紅」



也有人幽默感嘆：「打仗對他來說可能是日常，但直播帶貨絕對是創新」，更有網友神回覆：

這防曬雖然能擋得住紫外線，但真的擋不住子彈啊！

延伸閱讀：泰國徵兵「13女神」報到顏值頂天如選美 網民驚嘆：比真女人更靚

+ 11

延伸閲讀：

協商地點喬不攏！ 泰柬停火歧見陷僵局 陸派特使助調停

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】