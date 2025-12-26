英王查理斯三世聖誕節致辭　籲社區在日益分裂世界中保持團結

英國國王查理斯三世（King Charles III）12月25日發表聖誕致辭，他強調多元一體的重要性，呼籲社區在日益分裂的世界中保持團結，敦促市民「認識我們的鄰居」。



英國廣播公司（BBC）報道，英王查理斯三世今次發表的演講在西敏寺錄製，他講話中回顧今年早前發表的二戰結束80周年與諾曼第登陸戰役（D-Day）講話，稱英國人應「永不遺忘」那些，「在面臨如此巨大挑戰時，社區團結一致」的價值觀。

他還談到社區凝聚力與彌合分歧的必要性，稱自己「與不同信仰的人交流時，我發現聽到我們有許多共同點非常鼓舞人心，我們共同渴望和平，並對所有生命懷有深切的尊重」，並指憑借社區的多元性「我們得以找到力量，確保正義戰勝邪惡」。

2025年12月25日，英國诺福克郡，圖為英王查理斯三世與王后在桑德林漢姆莊園中的教堂參加聖誕早晨禮拜。（Getty）

此外，有烏克蘭合唱團在英王查理斯三世演講後登台表演，英王查理斯三世本人也在演講中，對烏克蘭表示一貫的支持，以及對澳洲邦迪海灘槍擊案、加沙衝突以及英國猶太教堂襲擊案等暴力事件致哀。

不過英王查理斯三世今次演講未提及他個人最近的健康狀況，也未提到早前因涉及已故富豪及淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案而被剝奪頭銜的安德魯王子（Prince Andrew）。