英王室聖誕將齊聚莊園慶祝　凱特王妃與愛女預錄鋼琴合奏展溫馨

每年聖誕節，英國王室家族均會前往位於諾福克郡的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）慶祝；而王室每年發表聖誕致詞（Royal Christmas Message）的傳統，也是源於這座王室的私人宅邸。



王室成員通常在聖誕節當日上午依循傳統步行至教堂，隨後共享聖誕大餐，並一同觀看國王查理斯三世（King Charles III）的聖誕致詞。去年，查理斯三世在聖誕致詞中向在他和威爾斯王妃接受癌症治療期間給予他們「力量、關懷和慰藉」的「無私奉獻」的醫生和護士們致敬。

今年聖誕的溫馨亮點，是在平安夜播出的威爾士王妃凱特（Kate, Princess of Wales）與女兒夏洛特公主（Princess Charlotte） 預先錄製的鋼琴二重奏影片。這段母女共同演奏蘇格蘭作曲家作品的片段，是為凱特王妃的聖誕頌歌音樂會所錄製。凱特王妃於2025年初宣布從癌症中康復，威廉王子曾形容2024年對家庭而言是「殘酷的一年」。

然而，前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor） 與前妻弗格森（Sarah Ferguson）再度未獲邀請出席家庭聚會。安德魯因與性侵犯罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係而被逐出王室，並被剝奪了所有頭銜，儘管他始終否認相關指控。