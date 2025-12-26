澤連斯基聖誕節與美國特使通話　討論俄烏和平計劃冀促進長久和平

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月25日聖誕節帶領團隊，與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）通話，討論事關俄烏和平的部份細節，冀與對方在聖誕節的溝通，能夠推動俄烏走向長久和平。澤連斯基還請求與會美方成員向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其家族成員轉述自己的聖誕問候。



澤連斯基在社交平台發文簡報通話內容，他形容今次通話良好，並感謝美方採取建設性態度與密集的工作，稱烏方全日推動俄烏戰爭走向結束，確保所有文件和舉措有效且可靠。

澤連斯基還表示，雙方今次通話探討的多項構想有望為實現共同成果與持久和平發揮關鍵作用，並希望在當天達成的共識與討論的構想能夠轉化為實際效益，而雙方還商定，由烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）在當日繼續與威特科夫和庫什納開展後續溝通。