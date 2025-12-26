聖誕節｜凱特王妃與夏洛特公主合奏鋼琴　送上窩心二重奏｜有片

12月25日是普天同慶的聖誕節，英國的凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）與10歲的女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）在一段預先錄製的影片中鋼琴合奏，為聖誕頌歌禮拜儀式送上一段暖心的二重奏。



凱特王妃與女兒夏洛特為聖誕節獻上鋼琴二重奏：

據《英國廣播公司》報道，本月初，凱特王妃和夏洛特公主並未親臨西敏寺教堂舉行的「共度聖誕」活動現場。

在片中，母女兩人演奏的是蘇格蘭作曲家Erland Cooper 的作品，這是她們上周在溫莎城堡預先錄製，專門為電視台在平安夜播出的節目。

肯辛頓宮在節目播出前發布了一段預告片，在片中，可以看見兩人並肩坐在鋼琴前演奏《霍爾姆之聲》（Holm Sound），據悉她們對這首曲子非常熟悉，並且經常在家中一起演奏。

在溫莎城堡的內廳，凱特只用左手演奏，而夏洛特公主則只用右手。

在她們演奏的同時，節目也播放了賓客陸續抵達參加聖誕頌歌儀式（Christmas Carol Service）的畫面，威廉王子（Prince William）與凱特王妃目送孩子們將寫有他們名字的紙鍊繫在教堂外的「連結樹」上。

凱特在旁白中表示：「聖誕節的核心在於，以最簡單、最人性化的方式展現愛。

凱特又指：「不是那種感傷或盛大的舉動，而是溫柔的舉動。傾聽片刻，一句安慰的話語，一次友好的交談，伸出援手，陪伴在身邊。這些簡單的關懷之舉或許看似微不足道，但它們共同構成了我們每個人都身處其中的美好人生畫卷。」

據報道，這並非凱特首次在聖誕頌歌禮拜上演奏。她曾通過鋼琴三級和樂理五級的考試。

據了解，凱特希望透過這場特別演出來強調人際關係的重要性。

凱特在一封節目單中強調：「你們付出的時間、關懷和同情，往往是默默無聞、不求回報的，卻能對他人的生活產生非凡的影響。」