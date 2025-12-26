美國聖誕禮物退貨潮　節後首日激增三成　萬億商品恐成垃圾

美國人每年退還價值數百億美元不受歡迎的聖誕禮物，讓這些送禮心意成爲零售行業年度最大的金錢黑洞之一。



Axios報道，聖誕節過後，美國隨即迎來年度「退貨潮」。Adobe Analytics數據顯示，12月26日起的退貨量較月初激增25%至35%，整個退貨高峰期將持續數週，被零售業稱為「退貨一月（Returnuary）」。

據退貨平台Seel估計，2025年全美將有價值約1萬億美元（約7.8萬億港元）的商品被退回，其中節日期間退貨量額外增加16%。

圖為2020年英國零售商Marks and Spencer的分店內，一名顧客正在瀏覽聖誕禮物和裝飾品區域內的一些節日商品。（Getty Images）

最常被退回的禮物包括尺寸難把握的衣物鞋襪、易選錯款式的飾品，以及可能出現重複或與生活習慣不符的電子產品。平均每件退貨商品價值約在100至200美元（約780至1,560港元）之間。

然而，大量退貨商品最終並未重新上架。開放式商品市場REBEL創辦人霍西（Emily Hosie） 指出，許多品牌缺乏具成本效益的處理流程，導致全球每年約有381億公斤退貨商品被送往堆填區，造成巨大浪費。