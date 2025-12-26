美國聖誕禮物退貨潮 節後首日激增三成 萬億商品恐成垃圾
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國人每年退還價值數百億美元不受歡迎的聖誕禮物，讓這些送禮心意成爲零售行業年度最大的金錢黑洞之一。
Axios報道，聖誕節過後，美國隨即迎來年度「退貨潮」。Adobe Analytics數據顯示，12月26日起的退貨量較月初激增25%至35%，整個退貨高峰期將持續數週，被零售業稱為「退貨一月（Returnuary）」。
據退貨平台Seel估計，2025年全美將有價值約1萬億美元（約7.8萬億港元）的商品被退回，其中節日期間退貨量額外增加16%。
最常被退回的禮物包括尺寸難把握的衣物鞋襪、易選錯款式的飾品，以及可能出現重複或與生活習慣不符的電子產品。平均每件退貨商品價值約在100至200美元（約780至1,560港元）之間。
然而，大量退貨商品最終並未重新上架。開放式商品市場REBEL創辦人霍西（Emily Hosie） 指出，許多品牌缺乏具成本效益的處理流程，導致全球每年約有381億公斤退貨商品被送往堆填區，造成巨大浪費。
+12
聖誕節｜凱特王妃與夏洛特公主合奏鋼琴 送上窩心二重奏｜有片聖誕節｜美國超市系統故障變驚喜 顧客全場買嘢唔使畀錢｜有片聖誕老人也失業 美國商場招聘需求暴跌35% ：有真鬍鬚才請？哈薩克男子飆車「玩甩尾」 撞翻12米聖誕樹後逃逸 警揭超爽結局