哈薩克男子飆車「玩甩尾」　撞翻12米聖誕樹後逃逸　警揭超爽結局

哈薩克南部城鎮薩雷阿加什（Saryagash）日前發生一宗離譜事故，一名司機深夜在市中心廣場飆車甩尾，卻在連續轉圈時失控，直接撞上廣場中央高達約12米巨型聖誕樹，應聲倒塌，畫面全被監視器拍下。



綜合外媒報導，根據監視器畫面，事發於凌晨時分，廣場人煙稀少，一輛俄製拉達（Lada）轎車高速駛入後，開始在廣場內不斷畫圈甩尾，在試圖完成第二次連續甩尾時，車輛突然失控，直衝廣場正中央的巨大聖誕樹。

深夜，一名哈薩克男子在市中心廣場飆車甩尾，又在連續轉圈時失控，直接撞上廣場中央高達約12m的巨型聖誕樹，聖誕樹應聲倒塌，畫面全被監視器拍下。（X@Sepa_mass）

車輛多次轉圈後失控 撞塌12m聖誕樹：

畫面顯示，聖誕樹遭猛烈撞擊後，瞬間倒地，燈飾四散在地，肇事後這名闖禍司機未停車查看，反而加速逃離現場，只留下倒塌的聖誕樹躺在廣場中央。

目擊者表示，事故發生前，車輛輪胎發出刺耳的尖銳聲響：「幾次幾乎撞上路邊設施和節慶裝飾，看起來非常危險。」

警方接獲通報後立即展開調查，並仔細調閱周邊監視器影像，最終確認肇事者身份，將其找到並依法處理，該車也被扣押。

警方表示，這名年輕司機因危險駕駛行為遭到開罰，且要求他「必須自行修復被撞毀的聖誕樹」，警方在聲明中指出：

這名年輕司機已修復受損的聖誕樹，並承諾未來不再犯下類似行為。

