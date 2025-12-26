聖誕節｜美國超市系統故障變驚喜 顧客全場買嘢唔使畀錢｜有片

12月26日是「拆禮物日」（Boxing Day），美國德州（Texas）一間超市的顧客們日前就提早收穫一份意外的「聖誕禮物」。一間名為H-E-B的超市發生系統故障，導致收銀機癱瘓。正當顧客們一臉無奈之際，一名店員宣布，為了回饋這些忠實的客戶，當下已在排隊付錢的顧客們全都可以獲得「免單」優惠，並預祝他們聖誕快樂。



美國一間超市一項善舉將系統故障造成的「公關災難」瞬間化解：

美國《時人》（People）雜誌報道，事發在12月22日（周一）上午，德州伯勒森市（Burleson）一間H-E-B 超市當時有大量顧客排隊準備付款，但發現系統無法運作。正在超市購物的Shelley Browder用手機拍下了超市工作人員向顧客解釋情況的影片。

影片中，一位名叫Destanie的員工感謝顧客們的耐心等待，並表示：「在H-E-B，我們非常感謝你們成為我們的顧客。」她說，並補充道，電腦系統暫時無法恢復。

起初，一些顧客發出抱怨聲。但隨後，Destanie的一番話讓所有人始料不及，氣氛頓時活躍起來。

Destanie表示：「今天，你們購買的所有商品，我們都會免費提供。」她說道，並祝福顧客們「聖誕快樂」。幾秒鐘之內，掌聲和歡呼聲響徹整間超市，顧客們意識到他們當日購買的貨品都不用付錢。

據報道，這項優惠適用於所有在故障發生時已經排隊且購物籃已滿的顧客。這一突如其來的決定，將原本令人沮喪的購物體驗，變成了店內顧客們難忘的節日溫馨時刻。

H-E-B隨後在一份發給《時人》雜誌的聲明中證實了此事，並強調了其在節日期間對顧客的重視。聲明指：「H-E-B一直致力於全年為顧客提供服務，尤其是在節日期間。」

聲明提到：「在假日購物高峰期，我們位於伯勒森市的門市收銀系統一度出現故障，但我們為所有購物籃裝滿商品的顧客提供「免單」服務」，顧客體驗是我們工作的核心。祝大家節日愉快！」

+ 1

一位名為David Davidson的顧客當時正在店裏挑選平安夜晚餐和聖誕節午餐的食材，這時廣播響起。他起初眼看付錢隊伍越來越長，直到其後公布喜訊。

Davidson表示：「我當時真是感激不盡。」他仍然對這一幕感到驚喜。他補充說，看見其他顧客的購物車滿載而歸，讓他頓覺這一刻格外有意義。