《OAG》2025全球10大最繁忙航線　9條來自亞太區　呢條航線居首

總部位於英國，全球最大航空數據企業OAG（Official Aviation Guide）近日公布2025年全球最繁忙航線榜單，十大最繁忙航線中有九條來自亞太地區。往返韓國濟州國際機場與首爾金浦機場的航線名列前茅，往來日本札幌新千歲與東京羽田機場居次。往返北京與上海虹橋機場的航線名列第九，而上海虹橋往來深圳的航線則排第十。



據OAG發布的數據顯示，2025年最繁忙的航線是韓國濟州島至首爾金浦機場的航線。

2025年12月26日

這條航線在2025年的乘客座位數約為1,440萬個，相當於每日在這條僅243海浬的短途航線上營運近3.9萬個座位。

往返札幌新千歲機場及東京羽田機場的航線位居第二，統計指在2025年有高達1,210萬個乘客座位。

往來福岡及東京羽田機場的航線排名第三，預計2025年客運量達到1150萬個乘客座位。

北京與上海虹橋機場的航線則錄得745萬個乘客座位，名列第九；往來上海虹橋機場及深圳機場的航線約有714萬個乘客座位。