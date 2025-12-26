《OAG》2025全球10大最繁忙航線 9條來自亞太區 呢條航線居首
撰文：王海
出版：更新：
總部位於英國，全球最大航空數據企業OAG（Official Aviation Guide）近日公布2025年全球最繁忙航線榜單，十大最繁忙航線中有九條來自亞太地區。往返韓國濟州國際機場與首爾金浦機場的航線名列前茅，往來日本札幌新千歲與東京羽田機場居次。往返北京與上海虹橋機場的航線名列第九，而上海虹橋往來深圳的航線則排第十。
據OAG發布的數據顯示，2025年最繁忙的航線是韓國濟州島至首爾金浦機場的航線。
這條航線在2025年的乘客座位數約為1,440萬個，相當於每日在這條僅243海浬的短途航線上營運近3.9萬個座位。
往返札幌新千歲機場及東京羽田機場的航線位居第二，統計指在2025年有高達1,210萬個乘客座位。
往來福岡及東京羽田機場的航線排名第三，預計2025年客運量達到1150萬個乘客座位。
北京與上海虹橋機場的航線則錄得745萬個乘客座位，名列第九；往來上海虹橋機場及深圳機場的航線約有714萬個乘客座位。
《CN Traveller》公布2026最佳美食目的地 香港躋身前十排第幾？全球百大觀光城市名單出爐 巴黎連續5年第一 香港排第幾？《Time Out》評全球39條最型格街道 東京神保町居首 香港也上榜2026年全球十大退休天堂排名出爐 英美澳加無份 亞洲這兩國上榜