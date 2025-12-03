2026年全球十大退休天堂排名出爐　英美澳加無份　亞洲這兩國上榜

在全球物價、醫療體系、氣候與移民政策快速變動的時代，選擇在哪裹度過退休生活成為攸關生活品質的重大決策。



美國雜誌《國際生活》公布2026年全球退休指數，收集合作作家移居不同國家的生活經驗，從醫療、生活成本、簽證便利性等面向評估各地宜居程度，為想移居海外的退休族提供最新參考。

今年榜單由歐洲國家強勢領跑，希臘奪下冠軍，葡萄牙、法國、意大利也名列前茅，亞洲方面則有馬來西亞與泰國入榜，美洲則由墨西哥、哥斯達黎加及巴拿馬3國穩居熱門退休地。

第10名：馬來西亞

馬來西亞充滿人情味且生活成本誘人。在檳城，一間四房公寓月租約4500令吉（約8496港元），外國人只要符合當地最低門檻便可購買房產。當地醫療系統可靠，私立醫院設備新穎、醫師多受西方醫療訓練，看專科門診費用約100至250令吉（約189至472港元），許多外國人即使自費也負擔得起。

第9名：泰國

在泰國，每人每月花費約1200美元（約9339港元）即可過上舒適生活。當地醫療水準高且費用低，使泰國長期名列全球醫療旅遊中心，而且泰國房價合理，約10萬美元（約77.8萬港元）即可在市中心買下高級套房，預算加倍則能擁有泳池別墅或海景公寓。

第8名：西班牙

雖然近年租金有所上漲，但在馬拉加或其他沿海城市公寓租金約1000至1300歐元（約9057至11774港元），生活開銷也屬可控，醫療品質備受推崇。60多歲夫妻若購買私人保險，每月花費約300歐元（約2717港元）。若要買房，價格則因地區而異，但外國人在當地買房無限制，過戶流程透明。

第7名：法國

法國生活花費因地區差異而有所不同，在中法的生活成本通常比南法低。申請法國長期簽證門檻不高，只需證明每月收入達1400歐元（約12680港元）、提供3個月住宿及1年申根健康保險即可辦理。

第6名：意大利

意大利擁有豐富美食、美酒、壯麗海岸與文化且氣候多樣。當地外籍社群活躍，可體驗多元語言與文化交流，整體生活舒適且充滿文化魅力。

第5名：墨西哥

墨西哥靠近美國、航班便宜，多年來都是北美退休族首選。當地醫療便捷、看診快速，許多人也直接選擇自費看診。當地生活成本低、食材便宜、氣候多樣、英語友善程度高，使墨西哥持續吸引大量外國居民。

第4名：葡萄牙

葡萄牙以多樣地形、溫暖氣候、新鮮平價食物及醫療服務聞名。葡萄牙南部全年溫暖，適合海邊生活；北部氣候涼爽、綠意盎然。當地物價普遍低於美國主要城市，交通便利，若要長住可申請不同簽證，例如D7退休簽證或D8數位遊牧簽證，是理想退休地。

第3名：哥斯達黎加

哥斯達黎加以慢活生活、自然景觀與熱帶氣候吸引退休族。當地生活成本彈性大、食材物美價廉、餐飲與娛樂開銷較低。美、加公民可免簽入境180天，若要申請長期居留簽證需具備退休金證明或投資條件。

第2名：巴拿馬

巴拿馬以宜人氣候、自然美景及活躍外籍社群成為退休熱點，當地交通便利、使用美元、網路收訊良好。持退休簽證可享政府優惠，如電費折扣25%、電影票半價、醫療折扣20%。即便未持退休簽證，也可透過友善國家簽證或數位遊牧簽證長期居留。

第1名：希臘

希臘以海島風光、慢節奏生活及低消費優勢奪冠，申請黃金簽證與數位遊牧簽證相對容易，是退休首選。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】