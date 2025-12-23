《CN Traveller》公布2026最佳美食目的地　香港躋身前十排第幾？

全球著名旅遊雜誌《CN Traveller》公布2026最佳美食目的地（The best places to eat in 2026），香港成功躋身前十名列第四。美國的波士頓（Boston）名列前茅，希臘的克里特島（Crete）與摩洛哥的非斯（Fès）則分列第二及第三位。



據報道，假如你喜歡全球多元風味、偏好在海邊享用海鮮，波士頓是你理想的目的地。

位居次席的是希臘的克里特島，它將於2026年成為歐洲的美食之都（European Region of Gastronomy ），該島以其健康飲食和美食瑰寶而聞名，其中一些美食可以追溯到古老的米諾斯文明（Minoan civilization），島上至今仍散發米諾斯文明的宮殿遺址。克里特島豐富的物產很大程度歸功於其多樣的地形：從深邃的峽谷到高聳的高原，再到綿延起伏的海岸線。

2022年7月20日，希臘克里特島（Crete），遊客在海灘游泳放鬆。（Getty）

至於非洲摩洛哥的第二大城市非斯，假如你喜歡沉浸式的美食體驗和古老市集，就切勿錯過這座美食之都。

非斯的烹飪風格被稱為法西烹飪（Fassi cooking），在摩洛哥國內備受推崇，但在國外卻鮮為人知。

關於香港，《CN Traveller》認為這裏不少餐廳充滿復古魅力，有不少提供創意料理及創意雞尾酒的餐廳和酒吧。

《CN Traveller》推薦「卅二公館」的叉燒、「滿福樓」的脆皮雞、「都爹利會館」的點心和「麥奀雲團麵世家」的雲吞麵。

此外，它又推介「Bakehouse」和「泰昌餅家」的蛋撻。

至於雞尾酒吧，《CN Traveller》則推薦中環的「Bar Leone」和「The Savory Project」以及上環的Montana。

《CN Traveller》2026年全球10大最佳美食目的地