Nvidia與AI初創公司Groq達技術授權協議　以換取人才　非直接收購

英偉達（Nvidia）通過挖角人才，持續擴張人工智能（AI）版圖。英偉達已同意付費獲取美國AI初創公司Groq的技術授權，並將聘請公司的核心團隊加入英偉達。



Groq公司星期三（12月24日）在網站發布文告指出，雙方將簽訂非獨家技術授權協議，以推動低成本AI運算的應用。文告沒有透露交易的具體財務細節。

這種非獨家許可交易的結構，類似「人才併購（acquihire）」，即科技巨頭向小型公司支付巨額資金，以換取技術和核心人才，但並非收購目標公司。這也是近期科技巨頭規避監管審查的常用策略。

根據協議，Groq公司創辦人羅斯（Jonathan Ross）、總裁馬德拉（Sunny Madra），以及部分關鍵技術人員將加入英偉達團隊，以推進和擴展獲授權的技術。

Groq將繼續保持獨立運作，並由9月加入的首席財務官愛德華茲（Simon Edwards）出任新首席執行官。

圖為2024年6月在台北國際電腦展展出的英偉達Blackwell GPU。(Reuters)

早前財經媒體CNBC曾報道稱，英偉達將以200億美元（約1555億港元）收購Groq，但知情人士向法新社透露，目前並不存在這項收購交易。

類似的人才併購模式近年來在科技巨頭中頻頻出現。微軟在2024年與AI公司Inflection AI達成類似安排；Google也曾引入Character.AI等起步公司團隊。

今年，Meta以143億美元投資Scale AI，並聘請其首席執行官汪滔（Alexandr Wang），被視為迄今規模最大的「人才併購」之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

