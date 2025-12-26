韓國前總統尹錫悅涉妨礙公務及濫權等罪　遭檢方求刑10年

韓聯社報道，韓國檢方12月26日針對前總統尹錫悅涉嫌妨害執行公務、濫用職權等罪名，向法院請求判處其有期徒刑10年。這是自尹錫悅因去年12月3日戒嚴事件出庭受審以來，控方首次提出量刑意見。



首爾中央地方法院當日進行最終審理，獨立檢察組在量刑意見中指出，尹錫悅涉嫌妨害執行逮捕令建議判刑5年；涉嫌國務委員審議權和議決權等權利、向外媒記者提供虛假資訊及毀滅加密手機相關證據建議判刑3年；涉嫌事後補制戒嚴文件建議判刑2年。

檢察官助理朴億洙指控，被告為隱瞞犯罪行為將國家機關據為己有，構成重大犯罪，且調查和審理過程中未表現反省或歉意，反而試圖掩蓋其違法性。

2025年7月9日，韓國前總統尹錫悅抵達法院，出席逮捕令審理聽證會。（Reuters）

檢方強調，有必要透過嚴肅追責，修復因被告人行為而受損的憲法秩序和法治原則，防止最高權力者濫權的情況再次發生，切實貫徹「法律面前人人平等」的憲法精神。

尹錫悅當天身著深藍色西裝出庭，面色凝重，全程聽取了檢方的量刑意見，並就程式問題提出異議。法院此前已預告擬於明年1月16日宣判。此外，尹錫悅另涉的帶頭「發動內亂」案，預計於明年2月作出一審判決。