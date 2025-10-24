倫敦地鐵逃票猖獗每年損失近20億　員工不動手政策助長違法｜有片

據英媒報道，倫敦地鐵逃票問題猖獗長期困擾倫敦交通局（TfL），逃票每年導致交通局1.9億英鎊（約19.68億港元）的損失。自從伊麗莎白線（Elizabeth line）開通以來，隨着越來越多乘客使用倫敦交通局旗下的運輸網絡，逃票現象持續惡化。外界有聲音指，地鐵站內負責巡查的工作人員奉行「不動手」政策，代表他們只能勸諭，沒法出手攔下那些逃票的乘客，亦是該問題不斷惡化的原因之一。



《英國廣播公司》（BBC）10月20日報道，這筆損失相當於所有票務收入的3.5%。倫敦交通局希望在2030年將這一比例降至1.5%，儘管它承認這將是一項艱鉅的挑戰。

倫敦地鐵逃票問題嚴重：

從近日一段影片可見，倫敦地鐵內的乘客很不悅，開始和警察爭吵。我們當時在伊靈大道伊麗莎白線車站的大堂裏，這裡是逃票高發地。倫敦交通局執法隊要求一名乘客出示車票，因為檢票機閃了一下，顯示他買的是兒童票，但他看起來明顯不是兒童。

爭吵越來越激烈，乘客堅稱檢票機沒收了他的車票，所以他無法出示車票。他滑稽地翻出了口袋，試圖開玩笑敷衍唐塞過去。

笑聲漸漸停止，因為他顯然惹上了麻煩。

突然，他徑直衝出車站。警察對他大喊大叫，試圖將他從出口帶走，但他們最終無能為力。他們無權約束或逮捕逃票者，因為地鐵內的執法隊奉行「動口不動手政策」。

2025年9月22日，英國倫敦金融城，圖為法院巷（Chancery Lane）地鐵站的一個入口。（Getty）

歡迎來到試圖阻止倫敦逃票者的世界。

一名警官Nasir Ahmadi告訴BBC：「逃票者的主要藉口之一是，票價太貴了，我們付不起。我們付不起，交通應該免費，我將蠔卡（Oyster Card，倫敦地鐵儲值卡）或銀行卡忘在家裏，諸如此類。」

「事實上，每個人都付了車費，他們也應該付。負責人乘客付了車費，而你卻強行擠過閘門，這對別人不公平。」

據報道，今年在三個月內，倫敦交通局共受理9,934宗逃票案件，其中包括一次性違規和重犯。

自4月以來，倫敦交通局已發出超過3萬份定額罰款通知單，最近已將罰款金額提高至100英鎊（約1036港元），並已報告超過9,000人可能面臨起訴。

倫敦交通局合規主管Anand Nandha表示，他們剛剛聘請了一支專業調查團隊，專注於慣犯。「我們在鐵路網絡上部署了多達500名票務督察員。我們正在使用不同的偵查方法。」