美國良心老闆賣公司賺132億　向數百員工派19億支票有人秒退休

美國路易斯安那州（Louisiana）一間工廠的老闆被外界譽為「聖誕老人」。這位良心老闆在以17億美元（約132億港元）的價格出售公司後，向全公司540名全職員工發放總額高達2.4億美元（約18.65億港元）的支票，平均每人獲得443,000美元（約344萬港元）。有人收到這張支票後立即宣布退休。



據《紐約時報》12月25日報道，Fibrebond公司前行政總裁獲加（Graham Walker）告訴《華爾街日報》，如果潛在買家伊頓公司（Eaton）不將15%的收益分配給員工，即使這些員工都沒有持有公司股份，他也不會同意出售公司。

今年較早時候，伊頓公司收購了Fibrebond，完成了這筆交易。該交易讓540名全職員工獲得補償金，平均每人約44.3萬美元，將分五年支付。

報道指，工齡較長的員工獲得的補償金更高。

46歲的獲加表示，這項補償金條款是不可協商的。

他認為，如果沒有這項補償金，許多陪伴公司走過數十年來繁榮、蕭條和瀕臨倒閉時期的員工將會失業。

工廠員工對「良心」老闆的善舉感激不已

今年6月，員工開始收到密封信封，裡面詳細列出了各自的補償金額。據《華爾街日報》報道，有些員工激動不已，有些員工則以為這是個惡作劇。還有一些員工震驚得說不出話來。

據報道，在Fibrebond工作了29年的老員工Lesia Key打開信封時崩潰了。她於1995年入職，當時的時薪是5.35美元（約41.6港元）。

現年51歲的Key曾獲晉升為Fibrebond的中層員工，管理一支18人的團隊。

據報道，她用獎金還清了房貸，並在附近的小鎮開了一家服裝精品店。

Key慨嘆：「以前我們都是月光族，現在我可以好好生活了。」

一位名叫Hong Blackwell的資深助理經理，現年67歲，獲得了數十萬美元的獎金，並立即宣布退休。

Blackwell是一位來自越南的移民，在Fibrebond的物流部門工作了15年以上。她感恩地表示「現在我不用再為錢發愁了，我的退休生活美好而平靜。」

Blackwell指，稅收支出不菲，接近10萬美元（約78萬港元），但最終到手的金額仍然足以改變生活。

Fibrebond前行政總裁獲加堅持「賣盤」要加入員工福利：

Fibrebond由獲加的父親於1982年創立，最初只有十幾名員工。該公司在1990年代的互聯網熱潮中蓬勃發展，但在1998年工廠被大火夷為平地後幾乎倒閉。

獲加和他的兄弟其後接管了公司的日常運營，他們出售資產、償還債務，同時尋找新的市場。

扭轉局面的關鍵在於一項風險極高的1.5億美元投資，用於轉型生產數據中心模組化電源櫃，這項豪賭在疫情期間雲端運算需求激增時獲得豐厚的回報。

五年內，銷售額增長近400%，吸引了大型工業企業的收購興趣。

獲加對每位潛在買家都要求做出同樣的承諾：售價的15%必須用於員工福利。