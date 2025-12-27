美國德州笨賊聖誕洗劫便利店　揸車拖走ATM事敗空手而回｜有片

美國德州（Texas）有兩位笨賊12月24日（周三）絞盡腦汁想偷走一台便利店內的提款機（ATM）。儘管他們用偷來的SUV車尾箱綁住提款機，然後試圖驅車將它從七十一便利店裏拖出來，但最終事敗。提款機倒在了便利店門外，而兩位笨賊最終並未能偷走任何金錢。



美國德州兩名笨賊聖誕節前夕洗劫便利店事敗：

據《紐約郵報》報道，令人匪夷所思的監控畫面顯示，24日凌晨4時左右，一輛車猛地衝進便利店停車場內，兩名戴上黑色手套和面罩的男子從車上跳了下來。

報道指，其中一名劫匪用金屬物體砸碎便利商店的玻璃窗，然後拿着一條連接在SUV車上的金屬纜繩，穿過店內過道沖向自動櫃員機。他撬開提款機的底部，將纜繩連接到裡面的保險箱。

這時，外面的SUV司機猛踩油門，將自動櫃員機從角落裏扯了出來，一路橫衝直撞地衝出馬路。司機再次加速，第一個劫匪趁機躲開，提款機從店面的玻璃窗飛了出去。

司機其後試圖拖着櫃員機驅車逃逸。沉重的櫃員機撞到另一輛車後，又被SUV拖着，在街道上橫衝直撞。

從閉路電視畫面可見，店內一片狼藉，貨架倒塌，零食散落一地。

警方後來在一間汽車經銷店附近的溝渠裡找到了這台自動櫃員機，並找回了保險箱及其所有物品。

當地警察局長Christopher Cook受訪時表示：「每年到這個時候，你都會看到這種不顧一切的情緒，而這正是危險所在。」

根據X網站上的一篇貼文顯示，警方追蹤到這輛SUV停在附近的停車場，並確認它是在達拉斯被偷的。Cook表示，警方仍在調查這宗搶劫未遂案，尚未逮捕任何嫌犯。