美國76歲阿伯長出「豐乳」 研究揭與長期服用一款藥有關
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國一名76歲男子長年服用治療高血壓的藥物，竟意外「長出胸部」，最終被診斷為男性女乳症（gynecomastia）。此病例研究已被發表在《新英格蘭醫學期刊》。
研究指出，該名男病患出現乳房腫脹疼痛症狀長達8個月，最終被診斷出男性女乳症，而原因竟是他長期服用的心臟衰竭藥物螺內酯（spironolactone）。
螺內酯是美國最常見的處方藥之一，經過美國食藥署（FDA）核准，每年開立的處方籤數量超過1200萬張，主要用於治療高血壓等心血管疾病。不過，這款藥物會降低睾固酮等男性荷爾蒙分泌，約10%服用的男性會出現胸部組織增大的副作用。
除了胸部發育外，男性服用螺內酯的常見副作用還包括脫水、頭暈、頭痛、疲勞、噁心，甚至性慾減退、勃起功能障礙等。
不過，螺內酯仍是男性治療高血壓的首選藥物。醫師表示，如果男性女乳症是由藥物引起，最佳解決方案是調整劑量或更換藥物。
