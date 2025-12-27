美國遭冬季暴風吹襲　逾2.4萬航班取消延誤　紐約州進入緊急狀態

冬季暴風「德文」（Devin）於聖誕假旅遊旺季期間吹襲美國，導致空中交通一片混亂。據航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間12月26日下午4時，全美共有1802架航班遭取消，22349架航班延誤。紐約州已進入緊急狀態，往返紐約州週邊機場已取消1,200多架航班，預計紐約州週邊地區將迎來超過12.7至22.9厘米（5至9吋）的降雪。



紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）12月26日（周五）宣布紐約州進入緊急狀態，並通報全州應對冬季風暴的最新情況。

據預測，紐約市將迎來自2022年以來最高的降雪量。

《華爾街日報》同日報道，由於預計冬季暴風將為紐約市帶來高達近22.9厘米（9寸）的降雪，航空公司取消了數百架從紐約市週邊機場起飛的航班。

據航班數據公司FlightAware的數據顯示，26與27日（周五和週六），往返紐約甘迺迪國際機場、拉瓜迪亞機場和新澤西州紐瓦克自由國際機場的1200多架航班被取消。

紐約地區正嚴陣以待，準備迎接自2022年1月以來可能出現的最強降雪。預計這場風暴也將為美國中西部北部和大西洋中部部分地區帶來凍雨和降雪。

2025年12月26日，美國紐約州大羅徹斯特國際機場（Greater Rochester International Airport），達美航空（Delta Airline）的客機在冬季暴風雪中準備起飛。（Reuters）

美國國家氣象局預測，從26日（周五）下午到晚上，紐約州、新澤西州和康涅狄格州的部分地區可能會出現12.7至22.9厘米（5至9吋）的降雪。