泰國柬埔寨同意停火　中國邀兩國外長赴雲南三方會談　將晤王毅

泰國與柬埔寨12月27日簽署聯合聲明同意停火後，柬埔寨外交部表示，中國邀兩國12月28日起在雲南舉行三方會談。中國外交部之後也宣布，中國外長王毅將同柬埔寨和泰國外長在雲南會晤。



中國外交部表示，中方歡迎柬泰簽署停火聯合聲明，這表明對話協商是解決複雜爭端的現實有效途徑，中國、東盟以及國際社會也為此做出共同努力。

三國軍方代表將參與

中方稱願為柬泰雙方開展更全面、具體溝通繼續提供平台、創造條件，王毅將於12月28日至29日在雲南同柬埔寨副首相兼外相布拉索昆（Prak Sokhonn）、泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）舉行會晤，三國軍方代表也將參加，中方將以自己的方式為柬泰鞏固停火局面、恢復彼此交往、重建政治互信、實現關係轉圜、維護地區和平發揮建設作用。

據《柬中時報》報道，柬埔寨表示副首相兼外相布拉索昆（Prak Sokhonn）將率團前往雲南，出席柬埔寨、泰國和中國三方舉行的「柬泰當前局勢三方會議」，就近期柬泰邊境局勢發展進行討論。

2025年7月11日，馬來西亞吉隆坡，中國外交部長王毅在吉隆坡會議中心參加第58屆東盟外長會議及相關會議期間，向媒體發表講話。（Reuters）

柬方稱，此次會議旨在就柬泰當前局勢展開坦誠、具建設的交流，以增進互信、推動局勢降級，並恢復柬泰邊境地區和平、安全與穩定，柬埔寨高度評價中方作為東道主為各方提供對話平台，並積極支持促進地區和平與穩定、推動相互理解與合作的努力。

柬外交部又表示，在會談期間，布拉索昆將與王毅舉行雙邊會晤，致力於進一步加深柬中合作夥伴關係。