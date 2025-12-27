泰國總理授權防長出席泰柬會談　或有望達成停火重返和平

泰國首相阿努廷（Anutin Charnvirakul）12月26日說，泰國國防部長27日將參加正在進行的泰柬會談。



路透社報道，阿努廷告訴記者，如果泰柬兩國防長達成共識，兩國將繼續執行此前在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）斡旋下達成的和平協議，他強調「重要的是，我們雙方都必須信守承諾，互不威脅、不冒犯、不挑釁，並減少兩國之間的敵對情緒。」

2025年12月21日，泰國Prasat。圖為泰國總理阿努廷出席兩名陣亡泰國士兵的下葬儀式。（Getty）

柬埔寨國防部發言人尚未對此置評。

泰柬官員周三起開始在邊境口岸舉行會談。談判期間，兩國互相指責對方繼續進行侵略行動。

柬國防部稱，泰國軍方周五上午對班迭棉吉省邊境地區進行猛烈炮擊。泰國媒體報道稱，柬軍隊周五清晨在沙繳府邊境沿線發動猛烈攻擊，炮擊導致多處房屋受損。

自衝突再次爆發以來，無論是促成此前停火協議的馬來西亞首相安華，還是美國總統特朗普，都未能阻止敵對行動。北京方面也一直在敦促交戰雙方停止戰鬥。

阿努廷說：「我希望這次是最後一次簽署此類協議，這樣該地區才能實現和平，人們才能重返家園。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

