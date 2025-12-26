泰國柬埔寨衝突　柬：泰軍空襲邊境村莊2傷　F-16戰機投40炸彈

柬埔寨國防部12月26日表示，當天清晨起，柬埔寨西北部卜迭棉芷省（Banteay Meanchey）多個地點遭泰國軍隊空襲及炮擊，至少兩名平民受傷。



《柬中時報》報道，柬方稱在當地時間清晨6時08分至7時15分，泰國空軍出動F-16戰機，在卜迭棉芷省勝利村一帶投下約40枚炸彈，導致柬方房屋及基礎設施受損。

↓ 柬埔寨資訊部發放片段，指部份學童因泰軍空襲而未能回校上學，在戰壕內學習 ↓

隨後在上午7時45分至10時53分，泰軍分兩波向邊境城市波比市（Poipet）方向發射共23枚155毫米口徑炮彈，攻擊地點靠近國家58號公路。當地消息指，一輛行經該路段的黃色麵包車遭彈片波及，車內兩人受傷。

截至26日8時，在本輪泰柬邊境衝突中，泰國平民死亡人數為45人。柬方24日時則指平民死傷人數增至30死、87傷。