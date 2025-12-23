澳洲槍擊案｜頭部中彈見習警員出院　家屬稱「聖誕返家是奇蹟」

在澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）恐怖襲擊中頭部中彈的22歲見習警員希伯特（Jack Hibbert），歷經治療後已於12月23日出院返家。其家屬發表聲明，稱能在家中度過聖誕「宛如奇蹟」，並感謝公眾支持與醫護人員的卓越照護。



希伯特事發時僅上任四個月，在猶太光明節慶典巡邏時遭槍手襲擊，此次事件共造成15人死亡、逾40人受傷。

希伯特頭部及肩部中彈，導致單眼失明。家屬透露，即使中彈後他仍持續協助民眾，直至體力不支。同事亦證實其「朝向需要幫助者前進，而非躲避危險」的勇敢行為。

受傷中彈的警員希伯特。（Ins@NSW Police Force）

希伯特的家屬表示，他仍需時間康復，期盼外界給予空間與持續支持。

新南威爾斯州警察局長蘭揚（Mal Lanyon）此前曾赴醫院探視，讚揚希伯特是「積極的年輕人」，並承諾警隊將在其康復後安排合適職務。

2025年12月14日，澳洲悉尼邦迪海灘發生槍擊事件現場，圖為現場航拍圖。（Reuters）

根據警方通報，希伯特是槍擊事件中受傷的兩名警官之一，另一名25歲受傷警員戴森（Scott Dyson） 目前仍在院治療。