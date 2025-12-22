澳洲悉尼恐襲案　法院解封文件　揭槍手行兇前準備及襲擊動機

澳洲悉尼法院12月22日批准公開邦迪海灘（Bondi Beach）槍擊案的刪節版警方案情文件。內容披露，被控殺害15人的24歲槍手納維德（Naveed Akram），在襲擊前曾與父親薩吉德（Sajid Akram）在偏遠地區進行「槍支訓練」（firearms training）並拍攝闡述發動襲擊「理由」的片段。



根據法庭公布的文件，納維德面臨59項指控，包括15項謀殺罪及一項恐怖主義行為罪。其父親薩吉德在事件中被警察當場擊斃。該案將於二月再次開庭審理。

法庭文件顯示，調查人員在納維德的手機裡發現了多段相關影片，這些視頻顯示父子二人「信奉一種宗教動機的暴力極端主義意識形態」。在一段拍攝於10月下旬的影片中，可以看到父子二人疑似在新南威爾斯州的鄉村地區進行槍支訓練，他們全程使用霰彈槍射擊，並以戰術方式移動。

邦迪槍手駕駛的汽車後座上懸掛著一面自製的ISIS旗幟。（NSW Local Court）

另一段影片顯示，幾名男子坐在極端組織ISIS旗幟的圖片前，手持長槍。納維德被拍到用阿拉伯語朗誦《古蘭經》中的一段經文。文件指出，其後父子二人均用英語發表聲明，闡述他們發動「邦迪襲擊」的動機，並譴責「猶太復國主義者」的行為。政治和宗教觀點疑為他們發動襲擊的理由。

攻擊事件發生前兩天，監視器畫面拍到槍手的汽車出現在邦迪海灘。（NSW Local Court）

此外，該文件還顯示，在襲擊發生前兩天，即12月12日的晚上，監視器錄影記錄了兩名相信是被告及其父親的男子前往阿徹公園（Archer Park）附近，他們下車後，沿着行人天橋走去，疑為事前「踩點」。當地在兩日後就成為槍擊事件事發地點，他們向正在舉行猶太光明節活動的人群投擲四個簡易爆炸裝置及開槍，爆炸裝置未被引爆。警方認為，這段監控是他們偵察和策劃恐怖襲擊的證據。

襲擊發生前兩天，納維德（Naveed Akram）和薩吉德（Sajid Akram）父子二人出現在邦迪海灘的橋上。（NSW Local Court）

文件早前禁止公布 為保護受害者心理創傷

上週庭審時，法院對警方案情文件發布了臨時禁令，暫不允許對外公布，隨後進行文件編輯，塗黑在襲擊中受槍擊但倖存的人名。法院提到，如果發布文件，可能會對受害者造成二次創傷，並引發創傷後遺症（Post-Traumatic Stress Disorder，PTSD），有些受害者需要匿名以幫助他們康復。然而，新發布的文件中提及，如果受害者希望公開講述他們的故事，他們亦有權這樣做。