日媒：考量「台灣有事」　駐日美軍修改部份移師關島計劃

日媒12月26日獲悉，美軍原打算將駐沖繩海軍陸戰隊步兵部隊轉移至美屬關島，並改編為具備快速反應能力部隊，但考慮到台海有可能爆發衝突，改為讓改部隊繼續留在沖繩縣宇流麻市的海軍陸戰隊第三遠征軍麾下，以維持對中國解放軍的威懾力。



共同社報道，這可能會對日美兩國政府已達成一致的海軍陸戰隊移師關島計劃產生影響。

報道指，修改內容已寫入美國海軍陸戰隊10月更新的文件《兵力設計》，關於以沖繩縣名護市等地的施瓦布軍營（Camp Schwab）為據點的步兵部隊第四海軍陸戰團，其方針是「繼續隸屬海軍陸戰隊第三遠征軍，維持核心任務」。此前的構想是將該部隊轉移至關島，改編為規模較小、具備迅速反應能力的「海軍陸戰隊瀕海作戰團」（MLR）。

2025年10月28日，特朗普（右）2025年10月28日在駐日美軍橫須賀基地的核動力航母「喬治·華盛頓」號上演講，並邀請高市早苗（左）上台（Reuters）

關於修改理由，美國海軍陸戰隊總部解釋稱：「海軍陸戰隊為維護地區和平與穩定，要展現對敵對勢力採取重大行動的態勢。」

報道並指，由於中國正迅速加強限制美軍靠近近海的「反介入/區域拒止」能力，根據消息人士稱，美軍內部因此對將步兵部隊從距離台灣較近的沖繩，轉移至更遠的關島出現異議。

2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

日本內閣官房長官木原稔就此次修改可能產生的影響表示：「日美之間已經達成的共識並未發生變化。」

據報道，一名日本政府高官認為，海軍陸戰隊正在謹慎研究包括其他部隊轉移方案在內的計劃。