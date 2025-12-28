澤連斯基訪美前會晤卡尼　獲加拿大25億美元經濟援助

將會在12月28日訪美會晤美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），於周六途徑加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax） ，並與加拿大總理卡尼（Mark Carney）舉行會談。烏克蘭因此獲得卡尼所提供的25億美元經濟援助，旨在以此作為擔保，促進烏方從國際貨幣基金組織及世界銀行，獲得重建和發展所需的資金。



澤連斯基在社交平台發文，稱俄羅斯拒絕停火建議並加強對烏克蘭攻勢，強調烏克蘭急需支援，同時也需要外界對俄羅斯施加足夠壓力，他感謝卡尼對烏克蘭提供援助資金，指雙方在關鍵議題上持有共同立場很重要。

澤連斯基周日將與特朗普在美國佛羅里達州的海湖莊園會面，討論修訂版的俄烏和平計劃。俄羅斯在日前加強對烏克蘭攻勢，其中對烏克蘭首都基輔的襲擊造成至少2死46傷。

澤連斯基還在訪美前發文，指烏方正與美方共同制定烏克蘭戰後治理計劃，稱將就美國對烏克蘭提供安全保障的期限延伸2040年，主要涵蓋國家目標、平均壽命、難民返回、人均GDP、就業機會、安全保證，以及市場准入和加入歐盟，預料戰後重建需要投入7000至8000億美元，將通過設立聯合基金以事實計劃。