俄烏和平談判：俄指烏提案與俄美磋商版差異大　美烏歐領袖今通話

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續逾3年半，外界一直關注和平談判進展，但俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergey Ryabkov）12月26日表示，烏克蘭方面提出的和平計劃與俄美磋商版本存在極大差異。另一方面，美國、烏克蘭、歐盟領袖12月27日將通話舉行磋商。



新華社報道，里亞布科夫在一個電視節目指，烏方提出的所謂20點「和平計劃」與俄方從12月初開始與美方討論的「和平計劃」截然不同。他說目前確實已經接近解決衝突，但能否完成最後衝刺並達成協議，取決於相關方的政治意願。

他稱俄方堅持俄、美領導人安克雷奇會晤期間確立的談判框架。

圖為2025年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基訪問白宮，與美國總統特朗普會面。（Reuters）

里亞布科夫指出最後衝刺所面臨的不利因素，他稱包括烏方及其在歐盟內的支持者「正在不遺餘力破壞協議的達成」。他強調人為設定最後期限無助於達成協議，俄方致力於達成能夠從本質上解決問題的和平協議。

美國、烏克蘭、歐盟領袖12月27日將通話舉行磋商，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將參與會議。

2025年12月3日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在布魯塞爾出席新聞發布會，討論烏克蘭2026-2027年的融資需求。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也計劃28日赴美與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，討論領土和安全保障問題，以尋求途徑去結束俄烏戰爭。